Burak Yılmaz milli takım kariyerini noktaladı
Türk Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Yılmaz, "Kesin kararım. Milli takımı bırakıyorum. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Penaltıyla alakası yok'' dedi.
Spor 25.03.2022, 08:13 25.03.2022, 08:37
Türk Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, maç sonu yaptığı açıklamada milli takım kariyerini noktaladığı bilgisini paylaştı.
"Bu benim son Dünya Kupası şansımdı"
Yılmaz, ''Penaltıyı atsam 2-2 olacaktı ama atamadım. Nasıl atamadım, ben hala şok içerisindeyim. Çok üzgünüm. Bu benim son Dünya Kupası şansımdı, bugün itibarıyla bu da bitmiş oldu. "Penaltı olunca 'kesin gol' dedim ve ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırmayı hiç düşünmediğim için hayal kırıklığı yaşadım. Özür diliyorum. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece uyumadan atacağım" dedi.
"Bugün benim son maçımdı"
Burak Yılmaz, ''Kesin kararım. Milli Takım'ı bırakıyorum. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Penaltıyla alakası yok. Bugün benim son maçımdı. Milli Takım kariyerime son noktayı koyuyorum" açıklamasını yaptı.
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