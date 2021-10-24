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Burak Yılmaz kulübeye uğramadan gitti

Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Brest maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi ve sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Spor 24.10.2021, 11:57
Burak Yılmaz kulübeye uğramadan gitti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, sahasında Brest'i konuk etti.

Ev sahibi takım, 19. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 32. dakikasında Romain Faivre'nin kaydettiği golle Brest beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 77 sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Burak Yılmaz oyundan alınmasına tepki gösterdi

Lille'de maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 77. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı.

Tabelada adını gören Burak, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in bu kararına tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.

Gourvennec: "Burak Yılmaz'ı görmedim"

Lille Teknik Direktörü Gourvennec'e maçında ardından düzenlediği basın toplantısında Burak Yılmaz'ın tepkisiyle ilgili soruya, "Görmedim, o sırada başkasıyla konuşuyordum" karşılığını verdi.

#Burak Yılmaz
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