Burak Yılmaz'ın Cristiano Ronaldo çıkışı dikkat çekti

AMilli Takımımızın yıldız isimlerinden Burak Yılmaz, Portekiz maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle;

-"Biz de Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz Portekiz de istiyor. Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Dünyanın en büyük oyuncusu burada oynuyor. Ancak biz buraya elenmiş gibi gelmedik. Bizim de hedeflerimiz var."

-"Jose Fonte doğru söylemiş. Yarın sahada kesinlikle arkadaşlık olmayacak!"

-"Cristiano Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Ona çok büyük saygım var ve onu çok seviyorum. Son Dünya Kupası mı bilemem, ona sormak lazım ama benim son olduğuna eminim."

-"Laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz."