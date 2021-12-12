Burak Yılmaz durdu Lille de durdu: 0-0
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçta Lille, Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldı.
Spor 12.12.2021, 19:37
Ligue 1'in 18. haftasında Lille'in Olimpik Lyon'u ağırladığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.
Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.
Bu skorla Lille puanını 25'e, Lyon ise 23'e yükseltti.
Kaynak: AA
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