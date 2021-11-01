Burak Yılmaz'dan kötü haber
Lille Teknik Direktörü Gourvennec, Burak Yılmaz'ın Sevilla'yla oynanacak mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.
Spor 01.11.2021, 23:47
Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, yarınki Sevilla maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Burak'ın ligin 12. haftasında 29 Ekim'de Paris Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynanan karşılaşmada biraz hasta olduğunu söyledi.
Burak Yılmaz'ın 30 ve 31 Ekim'de hastalığının sürdüğünü ifade eden Gourvennec, milli futbolcunun hastalığı nedeniyle Lille'de kaldığını ve tedavisinin devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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