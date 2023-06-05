Burak Yılmaz bıraktı

Son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladı.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a sürpriz bir şekilde veda eden Burak Yılmaz, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli forvet Burak Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Hepinizin malumu dün akşam dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi (Zlatan İbrahimovic) statta ağlayarak, el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmek ama olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum."

"BANA KATLANMAK KOLAY DEĞİLDİ"

"22 senelik bir tecrübem var. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hocalarıyla çalıştım. Onlara teşekkür ediyorum. Futbolun arka plandaki emektarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bana katlanmak kolay değildi, o yüzden hepsi hakkını helal etsin."

"4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. Galatasaray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde olacaktır."

"FENERBAHÇE İÇİMDE UKTEDİR"

"Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim. Fenerbahçe'de golümün olmaması içimde uktedir."