Burak Kapacak kiralık gidiyor

Fenerbahçe'de Burak Kapacak, Çaykur Rizespor’a kiralanıyor.

Karadeniz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.



Sarı-Lacivertliler’in teknik heyeti, Kapacak’ın oynayarak tecrübe kazanması için kiralanmasına onay verdi.



Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.



22 yaşındaki futbolcu bu sezon yalnızca Türkiye Kupası’ndaki Afjet Afyonspor maçında forma giyebildi.



Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı sezon başında Bursaspor’dan 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer etmişti.

Kaynak: NTVSPOR