Burak Elmas veda etti: "Ayrılıklar da sevdaya dahil"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün değerlerinin ve camia bütünlüğünün tehdit altında olduğunu belirterek, bununla mücadele etmenin şart olduğunu söyledi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Burak Elmas, "Atilla İlhan'ın söylediği gibi 'Ayrılıklar da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili.' Bugün 38. Başkan olarak buradaki son konuşmamı yapıyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugüne kadar çok sayıda yıllık olağan genel kurulun yapıldığını ve birçok ayrışmanın yaşandığını anlatan Elmas, "Şunun teminatını verebilirim ki her ne olursa olsun son gerçekleşen olağan genel kurulumuzun, Galatasaray'da ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, ileride Galatasaray'ın birleşmesini engelleyecek bir sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu artık ileriye bakmak lazım. Çünkü Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Galatasaray'ın en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Galatasaray'ın içinde bulunduğu bu tehlikeli durumu hissederek bir mücadele vermek şart." diye konuştu.

"Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar"

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün yarışacağını anımsatarak şunları kaydetti:

"Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık. Galatasaray'da, Galatasaray'ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil kendini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, kişilerle intikamını Galatasaray üzerinden alan, Galatasaray'ı, ailesi ve yaşadığı değerler olarak değil bir araç olarak görenler, onlara da bunları yapamaya devam edecek. Sizlerden çok öneli bir ricam var. 30 Nisan'da kim başkanımız seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil çoğunluğun desteğiyle onların Galatasaray'a hizmet etmesine, Galatasaray'ı ileriye taşınmalarına izin verin. Görevlerinin tamamlanmasına izin verelim. Eleştirileri kişi bazlı değil konu bazlı yapalım. Bu Galatasaray'ın geleceği için çok önemli."

Divan kurulu tarafından son yıllardaki yönetimlerin yaptığı faaliyetlerin incelenmesi için kurulan araştırma komisyonuna değinen Elmas, "Bunun hedefi bir cadı avı değildir. Birinin yaptığı yolsuzluk, hırsızlık tespiti kesinlikle değil. Galatasaray'ı maddi olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha tekrarlanmaması, Galatasaray'ın da böyle duruma tekrar gelmemesi için bunu önemsiyorum. Lütfen kişisel kavgaları öne koyarak, sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçelim." şeklinde görüş belirtti.

Burak Elmas, başkan adaylarının rahat çalışması için gerekli tüm adımları attıklarını belirterek, "Bu seçim yarışının, Galatasaray'a yakışan şekilde geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 30 Nisan'a kadar Galatasaray yönetimi ve başkanı Galatasaray'ın temsiline devam edecek, Galatasaray'da bir boşluk olmayacak. Galatasaray'ı en iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna devredeceğiz. Bundan bir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaşanan sorunların çözümü için içlerinde önemli bir fikir mücadelesi vermeleri gerektiğini aktaran Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray, aile yapısını, herkesin bahsettiği fakat yaşamadığı değerlerini savunacak mı? Galatasaray, iktidarı paylaşma ve kendisi üzerinden güç devşirme savaşına, geleceğini teslim edecek mi etmeyecek mi? Hiçbir yönetim Galatasaray'da bu iradeyi göstermediği müddetçe bu birlikteliği kolay kolay sağlayamaz. Onun için yeni yönetimlere destek olmak için bu fikir mücadelesini içimizde vermek zorundayız."

Burak Elmas, dönemlerinde birlikte çalıştığı tüm kurul üyeleri ve profesyonelle teşekkür ederek, salondan ayrıldı.

Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, divan kuruluna listelerini tanıttı

Toplantıda ilk olarak Eşref Hamamcıoğlu söz aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün zor bir dönemden geçtiğini anlatan Hamamcıoğlu, "Çok engebeli bir yola girmek üzereyiz. Başkan Burak Elmas'a ve kurullarında görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iş zaman ayırmanızı gerektiriyor. Her türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes teşekkürü ve alkışı hak eder." diye konuştu.

Galatasaray Kulübünde daha önce divan kurulu başkanlığı başta olmak üzere çeşitli görevler aldığını hatırlatan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde tecrübe edindim ve gözlemler yapma fırsatı buldum. Bunların sonunda da bugün camiamızın içinde bulunduğu temel sorunları tespit etme fırsatına eriştim. En büyük eksikliklerimiz; tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, kurumsal hafıza, hesap verilebilirlik, itibar yönetimi ve marka değeridir. Bu eksikliklerden dolayı da kulübümüz, içine düştüğümüz durumdadır. Akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlığın içinde olmadığı, stratejik yaklaşım eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla, tabiri caizse tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vadederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok. Bunu son senelerde yaşıyoruz. Artık Galatasaray'da ayaklarımızı yere basma zamanımız geldi de geçiyor."

Eşref Hamamcıoğlu, popülist vaatlerin kulüpte beklenti oluşturduğunu ve beklentilerin artmasıyla üyeler arasındaki ilişkinin sertleştiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyanın da etkisiyle bir linç kültürü başladı. İnsanları sevmeyebilirsiniz ama saymak zorundasınız. Yaptıklarını eleştirebilirsiniz ama hakaret ve küfür etme şansınız yok. Maalesef son genel kurulda da yaşadık. Galatasaray'ın en büyük zenginliklerinin farklılıklar olduğunu unutmuş görünüyoruz. Farklı oy kullananlar, cep telefonuyla çekilen fotoğraflarıyla sosyal medyada linç edildi. Bu bize yakışmaz. Şimdi birlik olma zamanı, beyaz sayfa açma zamanı. Bu, Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarıya karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir. Galatasaray genel kurulu bu radikal kararları almaktan çekinmemeli."

"Bizi kimse linç etmeye kalkışmasın"

Galatasaray'da sorumluluk alan herkesin değer görmesi gerektiğini dile getiren Hamamcıoğlu, "Buna geçmiş dönemde yönetimde olan da dahil. Yarışa giren Sayın Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz bu zor durumda sorumluluk alıyoruz. Dolayısıyla sosyal medya ya da herhangi bir yerde bizi kimse linç etmeye kalkışmasın. En azından ben ve arkadaşlarım buna kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunun da böyle bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın önemli mali sorunlar yaşadığını ve bunun da çok konuşulduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda Galatasaray diğer kulüpler gibi sermayesini kaybetmiş olabilir ama kurumlarda olmazsa olmaz olan psikolojik sermayemizi kaybettik. Bu psikolojik sermaye, öz yeterlilik, iyimserlik, umut, motivasyon ve dayanıklılıktan oluşuyor. Camiamız bunları kaybetmiştir. Bu saydığım öğeleri tekrar bir araya getirmemiz lazım. Bunun için de camianın konsolide olarak güçlü bir genel kurul iradesiyle bu defa başkan ve yönetimi seçmesi kaçınılmazdır. Geldiğimiz dönemeç çok zor. Köprüden önceki son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu, Galatasaray camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bunun için de bütün genel kurul üyelerimizi bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Lütfen 30 Nisan'da sandık başında buluşalım."

Hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında uzun bir sunum yapan Hamamcıoğlu, futboldaki yapılanmayla ilgili "Galatasaray her branşta olduğu gibi futbolda da yarışmacı ruhunu kaybetmeden ama kısıtlı ve sınırlı imkanlarını kullanarak başarıya ulaşmak zorundadır. Bu bir acı reçete olabilir ama gerçek budur. Galatasaray futbolda artık altyapıya yatırım yapmak zorundadır." diye konuştu.

Finansal sorunları çözmede birinci kaynaklarının kulübün gayrimenkulleri olacağını anlatan Hamamcıoğlu, amatör branşlar için sponsorlarının hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Eşref Hamamcıoğlu, konuşmasının ardından yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarında yer alacak isimleri tek tek sahneye çağırarak genel kurula tanıttı.

Metin Öztürk "Kazanan Galatasaray olsun"

Başkan adaylarından Metin Öztürk de yaptığı kısa konuşmada, mevcut başkan Burak Elmas'ın iki adaya da mali durum ve kulübün sorunlarını anlattığı belirterek, "Tablo çok parlak değil. Gördüğünüz gibi iki ekipte de çok kıymetli Galatasaraylılar var. Konusuna çok vakıf insanlar var. Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Öztürk'ün konuşmasından önce yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarında yer alan isimler de sahneye çağrılarak divan kurulu üyelerine tanıtıldı.

Divan kurulu toplantısı, bazı üyelerin konuşmasının ardından sona erdi.