Burak Elmas TFF'ye meydan okudu
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Lokomotiv Moskova maçı için stadyumu tam kapasiteyle açmaları konusunda verdikleri kararın arkasında durduklarını açıkladı. Elmas, "Bunun bedeli neyse karşılamaya hazırız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun reddine karşın Lokomotiv Moskova ile oynanacak maçın tam kapasite oynanacağını açıklayan Galatasaray'a Süper Lig'den men cezası verilebileceği iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, koynuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
"Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız"
Elmas, "9 Kasım'da tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün oynayacağımız maç çok önemli. Aşı yaptıran tüm taraftarlarımızın maça gelme hakları olduğunu düşünerek böyle bir karar aldık. Bunun bedeli neyse karşılamaya hazırız. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez" ifadelerini kullandı.
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|10
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|10
|11
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|11
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|10
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|6
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|20
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