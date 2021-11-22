Burak Elmas tepki göstermişti! Galatasaray üyesi çıktı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, hakem Halil Umut Meler'in art niyetli düdükler çaldığını söylerken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi bir kişiden de şikayetçi olduğunu ifade etti.

"Bir daha göndermeyin"

Başkan Elmas, "Bugün Galatasaray'ın stadında TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Bizim stadımızda nasıl davranacağını bilmeyen TFF üyelerini göndermeyin bir daha buraya! Kimse bunu Galatasaray'a yapamaz" ifadelerini kullandı.

"TFF yetkilisi değil, Galatasaray üyesi"

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Fenerbahçe derbisinin ardından tepki gösterdiği TFF yetkilisinin Galatasaray Spor Kulübü üyesi olduğu iddia edildi. Haberde, Galatasaraylı yöneticilerin TFF Yönetim Kurulu üyesi Nuri Akın'a tepki gösterdikleri ifade edildi.

Mustafa Cengiz döneminde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Galatasaray kontenjanından TFF'ye giren Nuri Akın'ın Fenerbahçe golünden sonra söylediklerine Galatasaraylı yöneticilerin tepki gösterdiği iddia edildi. Ayrıca Akın'ın, TFF'de Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu olarak görev yaptığı kaydedildi.