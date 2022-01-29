Burak Elmas'tan kaleci ve golcü açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Zoom üzerinden sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyeleriyle buluştu. Galatasaray'ın genel kurul üyeleri, Başkan Burak Elmas'a sorularını iletti. Burak Elmas, Luis Campos ve Fernando Muslera'nın geleceğine dair önemli ifadeler kullandı.

Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Burak Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık imzadan sonra başkan danışmanı olarak göreve başlayacak" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera'nın uzun süredir devam eden sakatlığı sonrasında kaleci transferi yapacaklarını ifade eden Galatasaray Başkanı, "Fernando Muslera'nın yerine kaleci alacağız" diye konuştu.

Galatasaray'da gol yollarındaki etkisizlik ve Mbaye Diagne'nin sakatlığı ile ilgili gelen soru üzerine Burak Elmas, "Mbaye Diagne'nin yerini uygun bütçeyle dolduracağız" şeklinde konuştu.