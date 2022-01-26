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Burak Elmas'tan Fatih Terim ve Gomis açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Spor 26.01.2022, 10:30
Burak Elmas'tan Fatih Terim ve Gomis açıklaması

Katıldığı bir canlı yayında transfer gündeminden de bahseden Galatasaray Başkanı Elmas, Bafetimbi Gomis'in görüştükleri oyunculardan bir tanesi olduğunu duyurdu.

Transfer gündemine dair de önemli bilgiler veren Burak Elmas, "Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi." dedi. Gomis de gün içerisinde yaptığı paylaşımla, forma giydiği Suudi Arabistan'da Al Hilal takımından ayrılacağına dair sinyal vermişti.

"YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİMDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra icraata geçtiğiniz zaman fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle durumlarda dostça yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın seçiminden pişman değilim.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımla 25 milyon Euro paranın da bir daha olmayacağı resme hazırlanıyor Bu sene ikinci olan Galatasaray, 4 ön eleme oynadı. Tabi bizim elendiğimiz takım, Konferans Ligi'ne kaldı biz Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Listede olan, oyuncularımızın da istediği oyunculardı. O istek doğrultusunda bu oyuncuları transfer ettik. Hiçbir yönetici gidip de bu oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi.

Fatih Terim ile çalışma arzumu söylemem çok doğal. Seçimi gecikmiş ve sezona hemen başlayacak bir kulübün başkan veya yönetim kurulunun bunu söylemesi gayet doğal. 'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini bilmiyorum. Bu projenin Galatasaray için mecburiyet olduğunu düşünüyordum. Hocamız da bu konuda benimle hemfikirdi.

Bunu bir küçülme olarak algılamak çok yanlış. Bu, bir küçülme değil. Avrupa'da bizim yarı bütçemizde takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde edip liglerini de domine edebiliyorlar. Galatasaray küçülmüyor fakat eski alışkanlıklarımızla, 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek bugünlere gelindi. Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız. Eleştiri olacağını göze alarak geldik.

HAKEM TEPKİSİ

Karşımızda ciddi anlamda da Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Yönetimler için en kolayı, başarısız olduğunuz zaman hakemlerin arkasına sığınmaktır. Hakemlerin arkasına sığındığınız zaman, takımınızla ilgili problemleri hasır altı ediyorsunuz. Bunu yapmak istemedik. Elbette hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var.

"BAZI HATALAR ORGANİZE"

Hakemlerin yaptığı ciddi hatalar oldu. Bana göre bazı hataların üst üste organize şekilde yapıldığını düşünüyorum. Hatta bizim yönetimden gitmemizi isteyenler federasyonda var ve onun için operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, düşünüyorum.

Hocamız 6 maç ceza alacaktı. Benzer fiilleri yapan diğer hocalara 1 maç ceza veriyorsanız burada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik ile ilgili çok sert konuşmalar yaptık. İstifayı talep etmediğimi, bunun bir zaruriyet olduğunu söyledim. Türk futbolu doğru yönetilmezse bizler borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Özellikle bizim 4-5 maçlık sürecimiz var. Üst üste hakem hatalarıyla sonuca etki edilen maçlarımız oldu.

"TORENT İLE GÖRÜŞMELERİ BEN YAPTIM"

Asla yalan söylemedik. Projelerimizi 2 aylık sunmadık ki... 3 senede bu projeleri gerçekleştireceğimizi söyledik. İstediğimiz rakamlarda sponsorluklar olmadı. Bunları yapmak için taahhüdümüz devam ediyor, uğraşıyoruz ve yapacağız da.

Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Hocamızla bir maç sonrası yaptığım görüşmede Guardiola'nın eski yardımcılarıyla ilgili bir bilgi geldiğini ve ona bunu ileteceğimi söyledim. Yaptığım görüşmenin detayını aktarmadım. Orada haklıdır.

"FATİH TERİM KALSIN' DİYENLER OLDU"

Başkan olarak Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm kararı almam lazımdı, aldım. Bunun da arkasındayım. Bu kadar zor bir durumda Galatasaray'ı buradan çıkarmayı çalışıyorsanız sizi kimsenin korumasını bekleyemezsiniz. Bu yalnız bir konu. Yönetimde 'Fatih Terim kalsın' diyenler oldu, değişimin zamanlaması ile ilgili görüşleri olanlar vardı.

Kararı aldığım andaki verilere bakarsanız bu kararı almam için yeterli sebebim vardı. Kişilerle ilişkilerimizi, Galatasaray'da alınan kararlarla karşılaştırmamak lazım. O alınan kararlar, kişilerin önemini de Galatasaray açısından azaltmaz.

"ŞU AN NE İBRAYI NE SEÇİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ne ibrayı, ne de seçimi düşünüyorum. Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse, oylarıyla gerekli kararları da alabilirler. Buna da saygı duyarım. İbra edilmezsem, tüzüğümüz ne gerekiyorsa yaparım. Şu an ibrayı değil birçok sorun var, onları düşünüyorum.

Galatasaray'ın bütün borçlarını Florya projesiyle ödeyebiliriz. Şu an için detaylara girmek istemiyorum. Dursun Özbek'ten de bu konuda yardım istedik. Bu projeyi tamamlayabilirsek Galatasaray'ın Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olma şansı var."

#Burak Elmas #Gomis #GS #transfer
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