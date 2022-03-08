Burak Elmas'tan Fatih Terim'e davet

10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona'nın konuğu olacak Galatasaray, dev karşılaşmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti.