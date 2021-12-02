Burak Elmas işaret etti, kesenin ağzı açıldı

Galatasaray'da bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekiyor. Üst tur garantilenirken yapılacak takviyeler kritik öenm taşıyor. Orta sahadaki eksiklik bilinirken gündeme taraftarı heyecanlandıran bir isim geldi. Başkan Burak Elmas'ın işaret ettiği transfer için kesenin ağzı açıldı.

UEFA'DAN CEZA

UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, Lokomotiv Moskova maçında atılan maddeler nedeniyle Galatasaray’a 26,625 euro para cezası kesildi. Belirlenen miktarın, 90 gün içerisinde kulüp tarafından ödenmesi gerektiği belirtildi.

6 NUMARA ARAYIŞI

Yaz aylarında başlayan gençleştirme operasyonuna ve maaş seviyesi 1 milyon Euro'nun altında takviyelere devam etmek isteyen Galatasaray'da, 6 numara arayışı devam ediyor.

UEFA'DAN 16 MİLYON EURO

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Sarı-kırmızlı yönetim, Harcama Limitleri'ne de yansıyacak para ödülünü transferde kaynak olarak kullanmayı planlıyor.

GEDSON'U BU KEZ BİTİRECEK

Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fatih Terim'in raporu üzerinde çalışan yönetim, Gedson Fernandes'i bu kez bitirmek için atağa kalktı.

"OCAK AYINDA HAMLEMİZİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elmas, Gedson Fernandes transferine dair, "Gedson'un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur" ifadelerini kullandı.

8 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Sarı-kırmızılı kulüp orta sahada yaşanan eksiliği devre arasında bitirmek istiyor. Kesenin ağzını açan Elmas, Gedson transferine 8 milyon euro bütçe ayırdı.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı. Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi.

GEDSON KOLAYLIK İSTEYECEK

Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi. Öte yandan Aslan'ın stoperi Marcao, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'e çağrıda bulundu. Gedson Fernandes, "Hadi gidelim!" derken Marcao cevap olarak 'Gel dostum' dedi. Bu diyalog taraftarların büyük ilgisini çekerken yorum yağdı.

SSUNÇAO GÖNDERİLECEK

Sezon başında ısrarla yıldız futbolcuyu bırakmayan Benfica'nın artık ayrılık formülüne daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Gedson transferi bitirilirse Assunçao'nun sözleşmesi feshedilecek.

GEÇEN AY KAZA YAPTI

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; geçtiğimiz ayda Fernandes'in aracı, önündeki araca çarptı. Yıldız futbolcunun aracının arkasına da bir başka araç çarptı. Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Kazada sadece maddi hasar oluştuğu kaydedildi. Kaza sonrası kulüp yetkililerinin Gedson'a evine kadar eşlik ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: Milliyet/Skorer