banner38

Bülent Korkmaz'ın kariyerinde flaş detay! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı. Bülent Korkmaz'ın teknik adamlık kariyerindeki çarpıcı Fenerbahçe detayı ise dikkat çekti. İşte o istatistik...

Spor 25.10.2021, 10:20
Bülent Korkmaz'ın kariyerinde flaş detay! Fenerbahçe...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte yeni takımındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı.

Akdeniz temsilcisinin başında görev yaptığı 7 Süper Lig maçını kaybetmeyen Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Başarılı teknik adam, AAytemiz Alanyaspor,da şimdiye dek 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

EN FAZLA YENDİĞİ TAKIM FENERBAHÇE

Öte yandan Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibini Fenerbahçe'den daha fazla mağlup etmedi. Hürriyet'in haberine göre; sarı lacivertli takımı teknik direktör olarak 5 kez deviren Bülent Korkmaz'ın en fazla yendiği takım Fenerbahçe oldu.

MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin kesin kazanması gereken bir maç olduğunu ve bu istekle sahaya çıktıklarını belirten Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum, buradan galibiyetle dönmek önemliydi. İlk yarıdaki oyunu kabul etmiyorum, hiç memnun değilim. Bu bizim oyunumuz değildi, böyle bir oyun beklemiyordum. Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazımdı, çok yükleneceğini biliyorduk. Golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemliydi, galibiyetle ayrıldık, oyuncularıma tebrikler." diye konuştu.

Ülker 'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını belirtti. İlk yarıda her topu Fenerbahçe'ye verdiklerini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı bizim oyunumuz değildi, iyi oynamadık. Bizim istediğimiz gibi değildi. İlk yarıda çok net pozisyonlar vermememize rağmen şanslı sayılabiliriz. İlk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. İkinci yarı biraz daha topa sahip olunca, iyi pas yapınca, girdiğimiz ilk pozisyon gol oldu. Aslında skoru koruyabilirdik ama pozisyon hatasından gol yedik. İkinci golün Son Dakika gelmesi bizim için büyük avantaj oldu. Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz de bunu başardık."

Bülent Korkmaz, kimle oynarsa oynasın hiçbir teknik direktörün maça beraberlik için çıkmayacağını, kazanmak için oynayacağını da sözlerine ekledi.

#spor x Futbol x Alanyaspor x
Yorumlar (0)
banner35
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2