Bülent Korkmaz: 'Beşiktaş'ı iyi analiz ettik'
Alanyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyeti hak ettiğini ifade etti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-0 Beşiktaş galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.
Süper Lig 13. Haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Alanyaspor, maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Futbolcularımı kutluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum” dedi.
"BEŞİKTAŞ'I İYİ ÇÖZDÜK"
Beşiktaş’ı lig ve şampiyonlar ligi maçlarını izleyerek iyi analiz ettiklerini de aktaran Korkmaz, “Artı yönleri çok olan yetenekli oyuncuları var. Onlara önlem almanız çok zordu. Biz alanı merkezden kapatmaya çalıştık. İkinci topu alıp bağlantı paslarla hücum çıktık. Taktik anlayışımızı doğru bir şekilde yapmayı başardık” diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak:Karar
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