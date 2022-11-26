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Bucks, 13. galibiyetine Antetokounmpo'nun 38 sayısıyla uzandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 15 sayı farkla 117-102 yendi.

Spor 26.11.2022, 17:45
Bucks, 13. galibiyetine Antetokounmpo'nun 38 sayısıyla uzandı

NBA'e 14 maçla devam edildi. Doğu takımlarının mücadelesinde, ağırladığı Cavaliers'ı 15 sayı farkla geçen Bucks, sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Konferansında ikinci sırada yer alan Bucks'ta, Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Jevon Carter 18 sayı, Bobby Portis 14 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 7. kez kaybeden 12 galibiyetli Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29, Darius Garland 20, Isaac Okoro 13 sayıyla mücadele etti. Oyuna sonrada girerek 32 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 2 asist üretti.

LeBron galibiyetle döndü

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-94 yenerek sezonun 6. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı ve 15 ribaunt, sakatlığının ardından 5 maç sonra yeniden formasına kavuşan all-star LeBron James 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalma, Lonnie Walker 18, Troy Brown 10 sayıyla skora katkı sağladı.

Üst üste 7. kez kaybeden Spurs'te Tre Jones 19 sayı ve 5 asist, Devin Vassell 18 sayı ve 6 ribaunt, Keldon Johnson 15 sayı ve 9 ribaunt, Jeremy Sochan 13 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla oynadı.

Jerami Grant'ten rakip potaya 44 sayı

Uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada Portland Trail Blazers, deplasmanda New York Knicks'i 132-129 mağlup etti.

Sezonun 11. galibiyetine uzanan Blazers'ta Jerami Grant 44 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Anfernee Simons 38 sayı 5 asist ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 20 sayı ve 8 ribaunt ve 7 asist, Josh Hart 10 sayı, 19 ribaunt ve 4 asistle galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden Knicks'te Jalen Brunson 32 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Julius Randle 23 sayı ve 6 ribaunt, RJ Barrett 19 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, Immanuel Quickley 18 sayı ve 5 asist, Mitchell Robinson 12 sayı ve 8 ribauntluk performans gösterdi.

Furkan Korkmaz'dan 7 sayı

Philadelphia 76ers'ın, konuk olduğu Orlando Magic'i 107-99 yenerek sezonun 10 galibiyetine ulaştığı karşılaşmada, oyuna sonradan girerek yaklaşık 17 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 7 sayı ve 2 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Takımın en skorerleri ise 24 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla Shake Milton ile 23 sayı ve 10 ribauntla Tobias Harris oldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 110-108

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 99-107

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 129-132 (uzatmada)

Boston Celtics-Sacramento Kings: 122-104

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 132-111

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 128-117

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 94-105

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 128-122

Miami Heat-Washington Wizards: 110-107

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 117-102

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 123-119 (uzatmada)

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 108-102

Golden State Warriors-Utah Jazz: 129-118

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-114

Kaynak: AA
#NBA #Milwaukee Bucks #Cleveland Cavaliers
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