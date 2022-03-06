"Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Konyaspor maçının ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, "İlk 20 dakikada kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda biraz daha dengeli gidiyordu ama iki golden sonra maçın devamı zor oldu. İkinci yarıda ilk yarıdan daha iyi oynadık. Ben aslında onları çok kez izledim. İyi oynayan ve hak ettiklerini alan bir takım. Bu tür takımlara karşı ilk dakikalarda daha konsantre olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Torrent, karışık durumdan çıktıklarını belirterek, "Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. Bu, gerçeklerin bir parçası. İlk geldiğimizde karışık bir durumdaydık, yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra, her maça kazanmak için çıkacağız." şeklinde konuştu.

"Galatasaray gibi büyük bir kulübün bütün maçlara kazanmak için çıkması gerektiğini söyledik"

Torrent, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'un son 6 maçını izlediklerini ve iyi oynayan bir rakibe karşı mücadele verdiklerini belirtti.

Rakiplerinin kaybettikleri maçlarda bile çok iyi oynayan bir takım olduğunu aktaran Torrent, "Bütün hafta boyunca konuşmalarımızda Galatasaray gibi büyük bir kulübün bütün maçlara kazanmak için çıkması gerektiğini söyledik. İlk 25 dakika izlenimim, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü sahaya gerçekten donuk bir şekilde çıktık. Bu dakikalardan sonra gayet dengeli bir maç olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Torrent, maçın kalanında iki takım için de çok az fırsat olduğunu vurgulayarak, "İkinci yarıda oyun bazı durumlarda kontrolümüz altındaydı. Son paslarda bir eksikliğimiz oldu. Onların ceza sahasına yaklaştığımız zaman daha net olmamız lazımdı. Maçın ilk 20 dakikasında karşılaşmayı Konyaspor kazanmayı hak ediyordu. Geri kalan 70 dakika için iki takım dengeli bir maç sergiledi. İkisi de kazanmak istiyordu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Barcelona'ya karşı bir hazırlık yapıyoruz"

Bir basın mensubunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçına ilişkin sorusuna Torrent, "Yarın sabah 08.00'den itibaren perşembe günkü maçı düşüneceğiz. Perşembe günkü maça değil, bugünkü maça odaklandık. Şu anda Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri. Kimse yanlış anlamasın, oraya mücadele etmeye çıkıyoruz. Oraya, 'Kaybedeceğiz' düşüncesiyle çıkmayız. Barcelona'ya karşı bir hazırlık yapıyoruz ki mükemmel yapmamız gerekiyor. Yarın sabah 08.00'den itibaren de yapacağımız şey bu olacak." cevabını verdi.

"Barcelona'da neyle karşılaşacağımı biliyorum"

Bir basın mensubunun Pulgar ve Boey'un performansı ile Gomis'i ilk 11'de sahaya sürmesine ilişkin sorusunu Torrent, "Birbiriyle çok bağdaşmayan ve çok mantıklı olmayan şeyler. Omar, UEFA listesinde yok. Boey, iki maçtır oynamamıştı, dolayısıyla maç ritmine alışık değil. Takım arkadaşları gibi iyi antrenman çıkartıyor. Omar ile oynayalım ki birazcık ritmi de artsın. Barcelona'da neyle karşılaşacağımı biliyorum. O yüzden onu da birazcık korumaya çalışıyorum. Çünkü 4 gün içerisinde hem maçımız var hem de bir yolculuk yapacağız. İnanın ki bütün antrenörler hata yapabilir. Yani bir karar alacağımız zaman bunun bir sebebi mutlaka vardır." diye yanıtladı.

"Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"

Torrent, 5 oyuncunun liste dışında olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu, bana kalmış olan bir kadro. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. Geldiğimde 28 oyuncu vardı, 23 değil. Şimdi kendimizi geliştirmemiz lazım. Çok şikayetçi olunması kabul edilemez, sürekli bir sonraki adımı düşünmemiz gerekiyor. Her hafta maçımız var, her maçta bana aynı soru geliyor; 'Neden oyuncuları oynatmadınız?', 5 fazla oyuncumuz var. O yüzden sürekli değişmesi gerekiyor. Yani tabii yazık burada olmayı hak eden bazı oyuncular olamıyor. Ama ilk önce fiziksel olarak uygun mu, ondan sonra antrenmanlarda iyi yapıyor mu, bunların hepsini düşünüp ona göre bir karar almak gerekiyor."

"Muslera 3-4 gün önce takımla çalışmalara başladı"

Sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera'nın durumuna ilişkin Torrent, "Gelişmeye başladı. Şu anda içeriden takıma yardımcı olmaya çalışıyor. 3-4 gün önce takımla çalışmalara başladı. Dolayısıyla bakacağız, önemli olan kendini nasıl hissettiğidir. Eğer oynamaya hazır hissediyorsa zaten gelir, söyler." diye konuştu.

Kaynak: NTVSPOR