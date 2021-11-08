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Bu sene çok farklılar

İngiltere Ligi'nde West Ham United fırtınası esiyor. Lider Chelsea ile arasında sadece 3 puan olan West Ham, bu hafta Liverpool'un 25 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Spor 08.11.2021, 19:33
Bu sene çok farklılar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, bu sezon gösterdiği üstün performansla zirve yarışının içinde kalmaya devam ediyor.

Son olarak ligin istikrarlı takımlarından Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisine son veren West Ham United, 23 puanla zirve iddiasını sürdürdü.

11 haftası tamamlanan ligde, bu galibiyetle sıralamada Liverpool'un üzerine çıkan West Ham United ile lider Chelsea arasında sadece 3 puan fark bulunuyor.

Leicester City'nin başarısına benzetiliyor

Premier Lig'de 4 maçlık galibiyet serisine ulaşan West Ham United'ın sezon başlangıcında elde ettiği istikrarlı sonuçlar, tecrübeli İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde 2015-16 sezonunu zirvede tamamlayan Leicester City'nin başarısına benzetiliyor.

O dönem "Peri Masalı" olarak adlandırılan bir başarıya imza atan Leicester City, en yakın rakibi Arsenal'in 10 puan önünde 81 puanla tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşamıştı.

Ligde ve kupada zorlu rakipleri saf dışı bıraktılar

Daha önce Manchester United ve Everton gibi ligin köklü takımlarını çalıştıran İskoç teknik adam David Moyes yönetiminde West Ham United, mütevazı kadrosuna rağmen bu sezon ligde Leicester City'yi 4-1, Tottenham'ı da 1-0 mağlup etti.

Aynı başarısını İngiltere Lig Kupası'nda da gösteren West Ham United, üçüncü turda Manchester United'ı 1-0, dördüncü turda ise 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Manchester City'yi penaltılar sonucunda 5-3'le geçerek çeyrek finale kaldı ve başarısının tesadüf olmadığını gösterdi.

Bu yıl içinde ligde toplam 65 puan elde eden West Ham United'dan daha fazla sadece iki takım puan toplayabildi. Geçen sezonun şampiyonu Manchester City 80, geçen yılın UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ise 66 puana ulaştı.

Ligde 6 gole imza atan Jamaikalı santrafor Michail Antonio ile 4 kez rakip ağları sarsan İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Fornals, takımın hücum yönünden en etkili oyuncuları olarak gösteriliyor.

Fornals ve Moyes şampiyonluğun konuşulmasını erken buluyor

Takımın şampiyonluk şansını İngiliz basınına değerlendiren Pablo Fornals, "Bilmiyorum. Bunları konuşmak için erken ama her maç mücadele etmeye devam ediyoruz. Neden hayal etmeyelim?" ifadelerini kullandı.

Başarıda büyük pay sahibi olan 58 yaşındaki teknik direktör David Moyes ise takımın şampiyonluk iddiasını sezon sonuna kadar sürdürüp sürdüremeyeceği konusuna temkinli yaklaştı.

Ligin bu bölümüne kadar iyi bir performans sergilediklerini belirten Moyes, "Her zaman pozitif kalmaya çalışıyorum. Şu ana kadar neler yapabileceğimizi gösterdik ama bunun ne olduğunu, henüz ben bile bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

Geçen sezon ligi 6. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alamadıklarını hatırlatan Moyes, "İki puan daha toplasaydık bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaktık. Bu sezon bunu neden başarmayalım? Aldığımız sonuçlar bizi henüz coşturmuyor ama kendimizi iyi hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#West Ham United #İngiltere Premier Lig #futbol
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