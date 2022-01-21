"Bu oyuncuların Burak Elmas 'Alalım' demedi"

Sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen hoca Domenec Torrent de sarı-kırmızılı takıma ilaç olamadı. Kasımpaşa mücadelesi sonrasında A Spor'da açıklamalarda bulunan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, "Galatasaray'ın tedavisini bulamadılar" dedi. Karan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kovid'in bile çaresi bulundu"

"Kovidin bile tedavisini buldular ama Galatasaray'ın tedavisini bulamadılar. Yeni bir teknik direktör geldi, gençlere önem veriyor dendi ama bu teknik direktör Türkiye ligini ne kadar hızlı tanıyabilir?"

"Bu transferleri Burak Elmas yapmadı"

"Hep biliyoruz takıma müdahale etmeyi seven yöneticileri. Onlara da suç atmamak lazım. Fatih hoca mesela işine karıştırır mıydı birini? Karıştırmazdı. Antrenmanı, takımı sahaya Rumenleri falan Burak Elmas sürmedi. Bunları Burak Elmas 'Alalım' demedi. Transferi başkan seçemez ki? Hoca seçer."

"Fatih Terim sonrasında yıldız benim diyenler çıkabilir"

"Fatih hoca olduğu zaman herkes rahat davranamaz. Hoca gittiği zaman otorite boşluğu kesin olacak bir kere. Kerem mesela Fatih hoca gitti şimdi yıldız benim diyebilir. Kulağıma bir şeyler geliyor. Arda bu görevi yapabilir mi, yapabilir ama onun güçlü olması gerekiyor önce. Göbekli bir fotoğrafı çıktı. Kendisi bir savaş içinde zaten."