Bu maçta şike var dediler
Gana'nın Güney Afrika'yla oynayıp1-0 kazandığı 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçına Güney Afrika cephesinden itiraz geldi. Güney Afrika, şike iddiasıyla FIFA'ya başvurdu.
Spor 18.11.2021, 20:06
Gana, pazar günü oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan kaydettiği golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.
SASA Başkanı Danny Jordaan, basına yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu.
Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.
Kaynak: AA
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