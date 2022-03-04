Bu kez Morutan var Feghouli yok
Galatasaray'da Konyaspor kamp kadrosuna Çaykur Rizespor maçının 80. dakikasında oyuna girip iki asist yapan Feghouli dahil edilmezken geçtiğimiz hafta kamp kadrosuna alınmayan Morutan listeye alındı.
Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte son iki maçın kadrosunda yer almayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan kafileye döndü. Morutan'ın yanı sıra son maçın kadrosunda bulunmayan Halil Dervişoğlu da listede yer aldı.
Domenec Torrent; Alpaslan Öztürk, İsmail Çipe, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan ve Sofiane Feghouli'ye kafilede yer vermedi.
Feghouli, Çaykur Rizespor maçının 80. dakikasında oyuna girmiş ve iki asist yaparak galibiyette önemli rol oynamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu şu şekilde:
Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey
Kaynak: NTVSPOR
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|10. Boluspor
|25
|34
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|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
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|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
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|24
|45
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|25
|42
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|26
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|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
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|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
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|25
|25
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|27
|24
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|23
|17. Everton
|24
|22
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|19. Watford
|26
|19
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
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|54
|3. Real Betis
|26
|46
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|45
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