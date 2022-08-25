Bu kadın sapıtmış!

Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.

Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.

"Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, hadsiz sözlere karşı hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

ÖNDER'den yapılan açıklamada "Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı(!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Açık Davet! Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz.

Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."