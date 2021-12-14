"Bu kadar hatayla yenilgi kaçınılmaz oluyor"
3-2kaybedilen Gaziantep FK karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vitor Pereira, mağlubiyeti kişisel hatalara bağladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"BU TARZ HATALAR OLMAZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Aslında maça iyi başladık. Kazanmak için tüm hazırlıkları yaptık. İlk hatamızdan geri düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. İkinci bir hatamızla yine geriye düşüp tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları bulduk ama 3. hatadan yine gol yedik. Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamak gerek. Maçın hikayesi bu oldu." dedi.
Şampiyonlukla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Pereira "Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz bugün maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Bu tarz hatalar yaptığınız maçı kazanmanız imkansız. Takımım savaşmadı diyemem. Bu hataları hak etmedik. Bu kadar hatayla da yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bu hataları yapmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İSTİFA SORUSUNA YANIT
"İstifayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Viror Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" dedi.
Kaynak: Mynet
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