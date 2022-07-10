Bu İtalyan Fenerbahçeli olacak

Fenerbahçe, sol bek transferinde önemli mesafe kat etti.

Welington için Sao Paolo kulübüyle bonservis görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Brezilya ekibinden henüz beklediği yanıtı alamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus’un listesindeki bir diğer futbolcu konusunda ise yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella için Parma ile büyük ölçüde anlaştı.

Yönetimin İtalyan oyuncunun bonservisi için 4 milyon euro civarında bir bedel üzerinde uzlaştığı öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’ye imza atması halinde sözleşmenin 4 yıllık olacağı da gelen haberler arasında. Kısa süre içinde Welington konusunda bir gelişme yaşanmazsa Pezzella’nın sarı lacivertli kulübe katılması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen İtalyan futbolcu, 29 resmi maçta bin 301 dakika sahada kalıp, 2 asist yaptı.

Pezzella, kas sakatlığı nedeniyle sezonun son maçlarını kaçırmıştı.