Bu akşam oynanacak derbinin hakemleri belli oldu
NEF Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemleri ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan oldu.
Spor 14.03.2022, 11:11
Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemleri ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan oldu
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
NEF Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmada VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Kritik derbinin AVAR hakemleri ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Öte yandan derbide orta hakem olarak Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
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