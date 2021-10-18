Bruno Peres ve Nwakaeme’nin sağlık durumları açıklandı

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan oyuncular hakkında açıklama yaptı. Bruno Peres'in sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edildiğini ifade edilirken, Nwakaeme'nin ise sağ kalçasında ağrı hissettiği ve MR'ının çekileceği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres’in çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme’nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır” dedi."