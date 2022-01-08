Bruno Peres ile Karim Hafez arasındaki pozisyon tartışma çıkardı
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Bruno Peres ile Yeni Malatyalı Karim Hafez arasında yaşanan pozisyon tartışma çıkarttı. Yeni Malatyalı futbolcular, Hafez'in yüzüne bilerek vurulduğunu iddia ederken hakem Fırat Aydınus'tan kart çıkartmasını bekledi. Aydınus yaşanan pozisyon sonrasında kartına başvurmadı.
Spor 08.01.2022, 00:42
Trabzonspor-Yeni Malatya maçının ilk dakikalarında Bruno Peres ile Karim Hafez arasında yaşanan ikili mücadele tartışmalara neden oldu. Bunun sebebi Peres'in Hafez'in yüzüne yaptığı müdahale.
Yeni Malatyalı futbolcular yaşanan bu pozisyon sonrasında Fırat Aydınus'tan kart çıkarmasını beklerken Aydınus pozisyonu kartsız geçti.
Kaynak: Yeni Şafak
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