Bruno Peres ile Karim Hafez arasındaki pozisyon tartışma çıkardı

Trabzonspor-Yeni Malatya maçının ilk dakikalarında Bruno Peres ile Karim Hafez arasında yaşanan ikili mücadele tartışmalara neden oldu. Bunun sebebi Peres'in Hafez'in yüzüne yaptığı müdahale.

Yeni Malatyalı futbolcular yaşanan bu pozisyon sonrasında Fırat Aydınus'tan kart çıkarmasını beklerken Aydınus pozisyonu kartsız geçti.