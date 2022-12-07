Brezilyalı oyuncu ameliyat edildi
Dünya Kupası'nda sakatlanan Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus sağ dizinden ameliyat edildi.
Spor 07.12.2022, 01:49
Arsenal'den yapılan açıklamada, "Brezilya-Kamerun maçında sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi. Gabby şimdi rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Brezilya'nın grup aşamasında Kamerun ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Jesus, 64. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, grup aşamasında forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.
Kaynak: TRT Spor
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