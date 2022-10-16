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Brezilya'yı deviren Sırbistan şampiyon

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Spor 16.10.2022, 09:39
Brezilya'yı deviren Sırbistan şampiyon

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. Brezilya ile Sırbistan kupaya uzanabilmek için kozlarını paylaştı. TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk setini 26-24 kazanan Sırbistan oldu.

İkinci sette de heyecan hız kesmedi. Rakibine 25-22 üstünlük kuran Sırbistan, durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Brezilya maça ortak olmak için çabalasa da Sırbistan, geri dönüşe izin etmedi. Seti 25-17, maçı da 3-0 kazanan Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Finalde 24 sayıya imza atan Sırp yıldız Tijana Boskovic, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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