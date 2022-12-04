Brezilya ve Güney Kore çeyrek final için mücadele edecek
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, yarın son 16 turunda karşı karşıya gelecek.
Spor 04.12.2022, 12:13
Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.
Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
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