Brezilya basını yazdı: Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin peşinde
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin peşinde.
Spor 22.07.2022, 01:50
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin Flamengo forması giyen Gustavo Henrique için girişimleri olduğu iddia edildi.
Santos alt yapısında yetişen Henrique, teknik direktör Jorge Jesus döneminde Flamengo'ya transfer olmuştu. 1.96'lık stoperin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kim Min Jae'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken mevcut durumda Attila Szalai, Serdar Aziz ve Marcel Tisserand stoper bölgesinde görev yapıyor.
Dün oynanan maçta Serdar Aziz ikinci yarıda sakatalığından dolayı forma giyememiş yerini Tisserand'a bırakmıştı. Tisserand'ın da adının Udinese ile anılmasından dolayı sarı lacivertliler stoper transferi çalışmalarına hız verdi.
Kaynak: TRT Spor
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