Bournemouth'u farklı yenen Manchester City, zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi.
Spor 26.02.2023, 01:14 26.02.2023, 17:47
Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'ye farklı galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Julian Alvarez, 29. dakikada Erling Haaland, 45. dakikada Phil Foden ve 51. dakikada Chris Mepham (kendi kalesine) attı.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 83. dakikada Jefferson Lerma'dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 55'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla lider Arsenal'in iki puan gerisinde yer alıyor.
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|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
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|17
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|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
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|3. M. United
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|43
|4. Newcastle
|21
|40
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|22
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|21
|30
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|20
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|28
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|24
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|21
|24
|14. Leicester City
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|21
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|21
|20
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|21
|19
|17. West Ham United
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|18. Everton
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|18
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|21
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|Takımlar
|O
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|45
|3. Real Sociedad
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|20
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|5. Rayo Vallecano
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|32
|6. Villarreal
|20
|31
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|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
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|29
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|20
|28
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|24
|12. Celta Vigo
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|23
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|23
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