Borussia Dortmund-Beşiktaş maçının izlenebileceği şifresiz kanallar

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçına bugün çıkıyor. Grupta iddiası kalmayan Beşiktaş, grup maçlarını puansız bitirmemek için bu maçtan puan veya puanlar almaya çalışacak.

Borussia Dortmund Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Beşiktaş Borussia Dortmund maçını Azerbaycan’ın CBC Sport kanalından izlemeniz mümkün.

Avrupa’da Borussia Dortmund Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak kanallar şunlar:

1- Paramount + USA

2- CBC sport hd

3- C More Streaming Sweeden

4- Livescore App

5- Bein Sports France 2 HD

6- SuperSport Maximo 1 HD

7- SuperSport Premier League HD

8- Viaplay Baltic HD

9- Haberpush HD

10- TV3 Sport Dansk HD

11- TV2 Play Norge

12- Viaplat Denmark HD

13- Btv aksiyon HD

14- BT Sport 1 HD

15- Arena sport 1 HD