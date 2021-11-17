Bordo-Mavililer'e bir iyi bir de kötü haber!
Fırtına'ya sakatlardan bir güzel bir de kötü haber geldi. İyileşen sağ bek Peres teknik direktör Abdullah Avcı'dan GaziantepFK maçında forma istedi. Dizinden sakat olan Bakasetas bu hafta kesin yok, Karagümrük maçında da zor.
Bordo-Mavililer'de sakat oyuncularla ilgili gelişme var. Fenerbahçe maçında 51'de sakatlanıp oyunu terketmek zorunda kalan Bruno Peres'ten iyi haber geldi. Bir süredir çalışmalara katılan Brezilyalı sağ bek Gaziantep FK maçında oynamak istiyor. 31 yaşındaki Brezilyalı'nın teknik direktdör Abdullah Avcı ile görüştüğü, oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Avcı'nın da pazartesi günü oynanacak maç öncesinde Peres ile ilgili kararı vereceği bildirildi.
Dizinde ödem var
Fırtına'nın sakatlığı bulunan diğer oyuncusu Bakasetas'tan ise kötü haber geldi. Ülkesi Yunanistan'da tedavisi beklenenden uzun süren 28 yaşındaki oyuncunun Gaziantep FK maçında kesinlikle oynamayacağı kaydedildi. Dizinde ödem olan Yunan orta sahanın bir sonraki hafta İstanbul'da oynanacak olan Karagümrük karşılaşmasında da forma giymesinin zor olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: Fanatik
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