Bomba iddia: İki dünya yıldızı geliyor

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor için ses getiren iki transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz basınından Telegraph muhabiri Mike McGrath, Liverpool'un eski oyuncusu Jordon Ibe'nin turuncu-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.

Ayrıca daha önce Trabzonspor forması giymiş bir diğer eski Liverpoollu Daniel Sturridge'in de Adanaspor ile anlaştığı öne sürüldü.

İki İngiliz futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.