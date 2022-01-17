Bomba iddia: İki dünya yıldızı geliyor
Adanaspor'un, Liverpool'un eski yıldızları Jordon Ibe ile Daniel Sturridge'i renklerine bağlayacağı bildirildi.
Spor 17.01.2022, 13:56
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor için ses getiren iki transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiliz basınından Telegraph muhabiri Mike McGrath, Liverpool'un eski oyuncusu Jordon Ibe'nin turuncu-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.
Ayrıca daha önce Trabzonspor forması giymiş bir diğer eski Liverpoollu Daniel Sturridge'in de Adanaspor ile anlaştığı öne sürüldü.
İki İngiliz futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.
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|20
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|21
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|20
|22
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|19
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|13
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