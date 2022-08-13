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Boluspor 10 kişiyle 90+2'de galip geldi: 0-1

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında Boluspor, 10 kişi kaldığı maçta Manisa FK'yı uzatma dakikalarında attığı golle deplasmanda 1-0 yendi.

Spor 13.08.2022, 20:02
Boluspor 10 kişiyle 90+2'de galip geldi: 0-1

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 

Konuk Boluspor'da Naby Youssouf Oulare, 54. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

1 kişi eksik oynayan Boluspor, Ibrahima Balde'nin 90+2'de attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı beyazlı ekip sezona 3 puanla başlarken Manisa temsilcisi evinde yara aldı.

Kaynak: TRT Spor

#Boluspor #manisa
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