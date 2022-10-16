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Bodrumspor zoru başardı: 1-2

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Spor 16.10.2022, 17:53
Bodrumspor zoru başardı: 1-2

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 37. dakikada Samet Yalçın ve 45+1'de Kenan Özer kaydetti. 

Ev sahibi takımın golü ise 81. dakikada Mustafa Akbaş'tan geldi. 

Bu sonucun ardından iki maç sonra mağlup olan Erzurumspor FK 9 puanda kalırken sahadan galibiyetle ayrılan Bodrumspor puanını 17'ye yükseltti. 

Kaynak: TRT Spor

#Erzurumspor #Bodrumspor #Spor Toto 1. Lig
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