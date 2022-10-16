Bodrumspor zoru başardı: 1-2

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 37. dakikada Samet Yalçın ve 45+1'de Kenan Özer kaydetti.

Ev sahibi takımın golü ise 81. dakikada Mustafa Akbaş'tan geldi.

Bu sonucun ardından iki maç sonra mağlup olan Erzurumspor FK 9 puanda kalırken sahadan galibiyetle ayrılan Bodrumspor puanını 17'ye yükseltti.

Kaynak: TRT Spor