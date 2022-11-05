Bodrumspor kendi sahasında kazandı: 1-0
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti.
Spor 05.11.2022, 17:53
Ligin 12. haftasında Boluspor, Bodrum deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Maçta galibyeti getiren tek golünü 52. dakikada Serkan Özdamar'dan geldi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetti.
Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 11 maçta 6. galibiyetini alarak puanını 21 yaptı.
Boluspor ise 19 puanda kaldı.
Kaynak: TRT Spor
24
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|11
|17
|9. Sakaryaspor
|12
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Bandırmaspor
|10
|14
|13. Tuzlaspor
|10
|12
|14. Altınordu
|10
|12
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|11
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|13
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Girona
|13
|13
|13. Mallorca
|12
|13
|14. Almeria
|12
|13
|15. Getafe
|13
|14
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|12
|11
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|12
|4