Bodrumspor iyi başladı: 3-1
Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de yer alan Bodrumspor, sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor 14.08.2022, 19:22
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, sezonun ilk haftasında sahasında Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Tadilatı tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 önde tamamladı.
Muğla ekibine galibiyeti getiren golleri Samet Yalçın (2) ve Süleyman Özdamar kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un Cengizhan Akgün ile bulduğu gol müsabakadan puan almak için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından tarihinde çıktığı ilk 1. Lig maçını kazanan Bodrumspor sezona 3 puanla başlarken, Yeni Malatyaspor ise evine eli boş döndü.
Kaynak: TRT Spor
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