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Bodrum'da 6 gollü maç

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında oynanan Bodrumspor-Adanaspor mücadelesi 3-3 berabere bitti.

Spor 28.08.2022, 20:58
Bodrum'da 6 gollü maç

Ev sahibi Bodrumspor, 6. dakikada Emre Kaplan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Adanaspor, 45+3. dakikada Lamin Jallow'la 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Adana temsilcisi 67. dakikada Hadi Sacko ile öne geçti: 1-2

Muğla ekibi bu gole 2 dakika sonra Celal Dumanlı ile yanıt verdi: 2-2

Bodrumspor, 90+1. dakikada Musa Caner Aktaş ile 3-2 öne geçti. Maçı bırakmayan Adanaspor, Lamin Jallow'un 90+5'te kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 3-3

3'te 3 yapma şansını son anlarda kaçıran Bodrumspor puanını 7'ye çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Beraberlik sersini sürdüren Adanaspor ise puanını 3'e yükseltti.

Kaynak: TRT Spor

#Bodrumspor #Adanaspor #Spor Toto 1. Lig
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