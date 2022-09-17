"Bitigen Kerem Aktürkoğlu'nu bitirmeye gayret gösterdi"

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda lider Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takım, maçın henüz 1. dakikasında Sergio Oliveira ile 1-0 öne geçti.

Yeşil beyazlıların bu gole cevabı 15. dakikada oldu. Endri Çekici, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımına eşitliği getirdi.

Bu golden sonra karşılıklı ataklarla iki takım da gol aradı. Okan Buruk, ikinci yarının ortalarında Gomis, Mertens ve van Aanholt'u oyundan alıp, Icardi, Yusuf Demir ve Los Dubois'i oyuna sürdü. Bu dakikadan sonra oyun değişmeye başladı.

Cim Bom, arka arkaya gerçekleştirdiği atakların meyvesini 82. dakikada aldı. Sol kanattan Dubois'in yerden gönderdiği ortaya Icardi tam vuracakken Konya savunmasında Francisco Calvo dokundu ve topu kendi ağlarına gönderdi.

Bu golden sonra Konya etkili ataklar gerçekleştirdi. Rakip kalede yeniden eşitliği yakalamak adına ataklarını sıklaştıran Anadolu Kartalları, 89. dakikada yaşanan tartışmalar nedeniyle kaleci Sehic'in kırmızı kart görmesi sonrasında 10 kişi kaldı. Oyuncu değişikliğinin hepsini yapan Konya'da son dakikalarda kaleye Adil Demirbağ geçti.

10 kişi mücadele eden Konyaspor, Galatasaray kalesinde tehlike yaratmaya devam etti. Ancak aradığı golü bulamadı. Sarı kırmızılı takım maçı 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fanatik Gazetesi yazarları, bu karşılaşmayı köşelerine taşıdı. İşte yazarlarımızın maç değerlendirmeleri...

ZİRVE TUTKUSU (OĞUZ DİZER)

Konyaspor‘u zirve tutkusu sarıp sarmalamış, hazmetmişler de, Sehic hariç tabii! Gereksiz huysuzluk gösterisi ekibini hem eksik, hem de kalecisiz bıraktı. Oysa henüz ilk dakikada Boey asisti, Oliveira ve 1-0. Erken gole rağmen Yeşil-Beyazlılar bildiklerini mükemmel sahnelemişlerdi.

ZİRVE TUTKUSU (OĞUZ DİZER)

Düzenli dikkatli ve tempolu oynayan Konya, konuk hücumlarında eksik ve zorda kalan ise ev sahibi! Hamle üstünlüğü hamili Konya. Galatasaray düşünen adam Aanholt’un beklemesi neticesi; Hanya’yı gördü! Çekici’nin çekiç gibi darbesiyle bakakaldı: 1-1. Galatasaray muavin hattının hareketli ve uyanık olması, her tehlikeye karşı takozu hazırda tutması şart.

ZİRVE TUTKUSU (OĞUZ DİZER)

Uyduğun an yuvarlanırsın uçuruma! Konya Kartalları 90+'da eksik olmalarına rağmen defalarca Muslera civarına geldiler. Üstelik tehlikeli geldiler.

ZİRVE TUTKUSU (OĞUZ DİZER)

Icardi atacaktı...

Tutku hamili sadece Konyaspor değil, Okan Buruk ve Aslan’larıydı. Calvo kendi kalesine attı ve 82’de 2-1 galibiyetle beraber, zirveyi de yakaladı. Konyalı atamasa zorlayan Icardi atardı. Galatasaray zirveyi yakaladı… Bravo. Çok çok güzel bir müsabaka izleten, her iki taraf emekçilerine de teşekkürler.

ZİRVE TUTKUSU (OĞUZ DİZER)

Bitigen ise Kerem’i bitirmeye özel gayret gösterdi! Aslan’a kart gösterdiği pozisyonda, aynı hamleyi yapan Konyalı futbolcuya ‘gök’ bile demedi. İdrak kapasitesi nakış düdüklerden bıktık artık yani! Bu işi yapamayan düdüklere Fatih Ürek hep seslendi ‘hadi hadi hadiii!’ Doğru değil mi?

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ (ERMAN ÖZGÜR)

Sarı-Kırmızılılar, gol yemeyen Konyaspor karşısında neredeyse soyunma odasından 1-0 önde çıktı. Endri'nin golü dengeyi getirdi. İkinci yarı Galatasaray üretkenlik sağlayamadı. Ancak Okan Buruk'un hamleleri karşılığını buldu ve Sarı Kırmızılılar zor da olsa kazandı.

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ (ERMAN ÖZGÜR)

Galatasaray son haftaların formda ismi Boey'nin hazırladığı, Oliveira'nın bitirdiği pozisyonda attığı gol ile neredeyse soyunma odasından 1-0 önde çıktı! Ancak bu sezon ilk kez gol yiyen Konyaspor bu gole rağmen hiç demoralize olmadı. Neredeyse İbrahim Sehiç'i de işin içine soktukları pas trafiği, kaliteli hücumlar getirdi. Endri Çekici'nin 15 dakika içerisinde yaptığı 3. şut denemesinde de golü buldu ve oyununu taçlandırdı.

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ (ERMAN ÖZGÜR)

Direklere takıldılar

Galatasaray'ın topu ayağında daha çok tutan Konyaspor'a özellikle sağ kenarından etkili olma çabası karşılığını çok fazla bulmazken, Konyaspor yine Çekici, Hadziahmetoviç, Muhammet ve Soner ile net fırsatlar üretmeyi başardı ancak Muslera ve direkler konuk takımın belki de farklı galibiyetle soyunma odasına gitmesini önledi.

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ (ERMAN ÖZGÜR)

Diğer taraftan iyi niyetli mücadelesine rağmen Mertens'in rakip kaleye uzaklığı Galatasaray'ın hücumdaki finali yapmasını zorlaştırdı. 2. yarının başında da senaryo pek değişmedi.

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ (ERMAN ÖZGÜR)

Maçın yıldızı Boey

Konyaspor yüksek pas kalitesi ile Galatasaray'ın işini zorlaştırmaya devam edince Okan Buruk hamleleri geldi. Önce İcardi ve Yusuf Demir, sonrasında ise Dubois oyuna girdiler. İlk yarıya göre iki takımın da pozisyon üretkenliğinde yaşadığı kısırlığa Galatasaray'da Dubois'nın ortasında kendi kalesine golü atan Calvo son verdi.

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ (ERMAN ÖZGÜR)

Okan Buruk'un doğru hamleleri karşılığını buldu. Galatasaray bana göre bu sezonun en zorlu maçlarından birinde oyun kalitesi yüksek Konyaspor'u zor da olsa geçmeyi başardı. Maçın yıldızı hem Bytyqi ile boğuşan ve üstünlük sağlayan hem de hücum katkısı yapan Boey oldu.

GÜÇLÜ KADRO, ISRARCI FUTBOL (METİN KARABAŞ)

Son iki maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Konyaspor’u konuk etti. Kazanan kadroyu bozmayan Okan Buruk, bu karşılaşmada da Emin Bayram’a forma verdi.

GÜÇLÜ KADRO, ISRARCI FUTBOL (METİN KARABAŞ)

Muslera ayakta tuttu

Mücadele son derece hızlı başladı. Bu sezon ligde gol yemeyen rakibi karşısında Galatasaray, ilk dakikada Oliviera ile öne geçti: 1-0. Fakat Konyaspor çabuk toparlandı. Konuk takım 15’te Endri Çekici ile skora denge getirdi: 1-1. Orta alan güvenliğini geri planda bırakan iki ekip de bu alanı çabuk geçti.

GÜÇLÜ KADRO, ISRARCI FUTBOL (METİN KARABAŞ)

Sarı-Kırmızılılar hücuma kolay çıkarken, bitiricilik konusunda sorun yaşadı. Konuk takım ise hem direkleri hem de Muslera’yı aşamadı. Beklenenin üzerinde tempoda ve kalitede geçen ilk 45 dakikada skorun 1-1’de kalması, oyunun hakkını yansıtan bir sonuç olmadı. Özellikle Konyaspor’un ikinci golü bulamaması Galatasaray adına büyük şanstı.

GÜÇLÜ KADRO, ISRARCI FUTBOL (METİN KARABAŞ)

Değişiklikler sonuç verdi

Galatasaray ikinci yarıya topun kontrolünü sağlayarak başlasa da etkili bir atak geliştirmekte zorlandı. Oyundan memnun olmayan Okan Buruk, Yusuf ve Icardi’yi oyuna alırken, Mertens ile Gomis’i kenara çağırdı. 70’ten sonra Galatasaray daha yoğun atak geliştirmeye başladı. Konyaspor ise bu anlarda başarılı takım savunmasından ödün vermedi.

GÜÇLÜ KADRO, ISRARCI FUTBOL (METİN KARABAŞ)

82’de oyuna giren Dubois içeri çıkardı, Icardi topa vuracakken Calvo ayağını koydu ve top kendi ağlarına gitti: 2-1. 89.dakikada Konyaspor’da kaleci Sehic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Geniş ve kaliteli kadrosu ile rakibi karşısında sonuca gitmeyi başaran Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek, çok kritik bir galibiyete imza attı.

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