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Bir sporcu cinayeti daha

Ekvador'u çeşitli organizasyonlarda temsil eden atlet Alex Quinonez, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Spor 23.10.2021, 19:11
Bir sporcu cinayeti daha

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Alex Quinonez'in Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA
#Ekvador #silahlı saldırı #Alex Quinonez
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