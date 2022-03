"Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey Türk Milli Takımı'nda oynamaktır"

Stefan Kuntz, özel karşılaşmada yarın sahasında İtalya ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Kuntz, teknik adamın görevinin oyuncularının özelliklerine ve becerilerine uygun olan sistemi bulmak olduğunu söyledi.

Yakın zamanda birçok oyuncusunu ziyaret ettiğini aktaran Kuntz, "Bu ziyaretlerimizdeki konulardan bir tanesi de bu sistem konusu da gündeme geldi.Çağlar İngiltere'de, Merih İtalya'da ve Ozan Kabak'ta takımında bu taktikle oynuyor. Norwich City'de belki bazen dörtlü, üçlü defans oynanıyor ama bu oyuncularımız bu oyunu, dizilişi zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım, zaten bu taktikleri bu formasyonla oynuyor. Oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, hoşuna giden sistem." diye konuştu.

Futbolcular sistemden rahatsız değil

Kuntz, Portekiz maçının devre arasında oyunculara yönelik eleştiride bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Temel eleştirim; ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara, 'eski sistem mi oynamak istiyorsunuz'. Herkes, 'hayır hocam bu şekilde oynamak istiyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret' dediler. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki takımınızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil."

"Salih'e de çok teşekkür etmek istiyorum"

Türk Milli Takımı’nı seçen gurbetçi futbolcu Salih Özcan ve genç isimlerin davet edilmesine yönelik soruya Kuntz, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası oynadık. Aslında 30 numaradan sonra ben kendisine olimpiyat oyunlarına da götürmek istedim ama bana Köln'de kalmak istediğini söyledi. Çünkü fiziksel durumu hakkında bazı şeyleri değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köln'de ilk 11 oyuncusu olabilmek için bazı şeylerin düzelmesi gerektiği gerektiğini ifade etti. A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildikten sonra bana telefon etti. Salih'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kararını vermede netti. O da kararını hızlı bir şekilde verdi. Ailesi ona çok destek oldu. Köln'de bu süreçte olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Türkiye Futbol Federasyonundaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdü."

Kuntz'dan "Berkan Kutlu" açıklaması

Kuntz, bir gazetecinin Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Soner Dikmen'in davet edilmemesiyle ilgili sorusuna, "Soner'i almak için şu an ki kadromuzdan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz" diye çıkıştı.

Gazetecinin ise "Berkan" cevabı üzerine Kuntz, şunları kaydetti:

"Berkan, Avrupa kupalarında birçok karşılaşmada oynayarak tecrübe edinmiş oyuncu ve sol ayak ki bu bizim için önemli kriter. Milli takım antrenörüyüm, Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım. Bazı kulüplerin iyiliği için iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim. Tabii biz Konyaspor'dan bir oyuncuyu zaten davet ettik ama sakat olduğu için gelemedi. Çok fazla maç ve oyuncu seyrettik. Belki bazı insanların beklemediği kulüplerden oyuncular çağırdık. Bu yüzden burada temel referans noktası, performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey Türk Milli Takımı'nda oynamaktır ve bu bir ödül değildir. Çok fazla yoğun şekilde çalışmanın sonucudur."

Hakan Çalhanoğlu: Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez

A Milli Futbol Takımı orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Portekiz maçının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için." dedi.

Çalhanoğlu, özel karşılaşmada yarın İtalya ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli takımdan ayrıldığını açıklayan Burak Yılmaz'ın ardından takım kaptanlığının, sorumluluğunu artıracağını ifade eden Çalhanoğlu, bunun farkında olduğunu ve görevi gururla taşıyacağını söyledi.

Çalhanoğlu, bir gazetecinin Portekiz mağlubiyetinin takımdaki yansımasını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik, herkes çok üzgündü. İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için. Bu takım için çok hizmet etti. Bize her zaman sahip çıktı. Buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık. O benim için çok yürekli bir insan. Sonuçta hayat devam ediyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Yapacak bir yok. İkinci yarı geri dönmek için o mücadeleyi gösterdik ama başaramadık. İtalya'da bir golle elendi. Şu an iki ülke de gerçekten aynı üzüntüyü yaşıyor."

"Sistemden memnunum"

Portekiz maçı performansı, diziliş ve oyun kurgusuna yönelik soruya Çalhanoğlu, şöyle cevap verdi:

"Kendi kulübümde de 3'lü savunma sisteminde oynuyoruz. Gayet memnunum. Artık biz de bu sistemde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Avrupa genelinde herkes üçlü defans oynuyor. Tabii ki ara sıra sahada bu problem yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta bir kaliteli takıma karşı oynadığınız zaman zorlanabilirsiniz. İkinci yarıda Portekiz'e karşı iyi bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Şansımızı da bulduk ama maalesef olmadı. Daha çok zamanımız var ve çok çalışmamız gerekiyor."

Çalhanoğlu, oyun sistemine ilişkin A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüş alışverişinde bulunmadığını kaydederek, "Bu hocanın kararı ve bunu takip etmek zorundayız. Sadece bakış açımı söylemeye çalıştım. Çünkü üçlü sistemde oynadığım için çok memnunum. Sadece ben değil Merih de aynı sistemde oynuyor." diye konuştu.

"Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum"

İtalya ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin de Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"İtalya'nın oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuzdur. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki birçok oyuncusu gelmeyebilir ama diğerleri de çok kaliteli. Kulübümle alakalı da döndüğümde tabii ki oraya odaklanmam gerekiyor. Şampiyonluk için oynuyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her biri final maçı gibi ve 3 puanı almak istiyoruz. Herkes yukarıya çok yakın. Milan, lider ve bizim de bir maçımız eksik. İnşallah döndüğüm de galibiyetlerle liderliği elde ederiz."