Bir kaleci transferi daha: Bu kez ABD'den

Premier Lig ekiplerinden Arsenal bir süredir çaba harcadığı kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.

Topçular sezon başında Sheffield United'dan 23 yaşındaki Aaron Ramsdale'i 28 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak Mikel Arteta'nın ekibi bir kaleci transferi daha bitirdi.

MLS'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, New England Revolution forması giyen Matt Turner'ın Arsenal'a transferinin tamamlandığı belirtildi. 27 yaşındaki ABD'li file bekçisi sezon sonunda yeni takımına katılacak.

ABD basınında yer alan haberlerde Arsenal'ın bu transfer için bonuslarla birlikte 10 milyon dolar civarında ödeme yapacağı yer aldı.

Arsenal'ın yeni kalecisi Matt Turner kimdir?

1994 doğumlu Matt Turner, New Jersey'de dünyaya geldi. 2014'te Jersey Express forması giyen Turner, 2016'da New England'a transfer oldu.

ABD Milli Takımı'nda da görev yapan Turner 2021'in Şubat ayında ilk kez milli olurken şu ana kadar ülkesi adına 16 maça çıktı.

1.91 boyundaki file bekçisinin Litvanya vatandaşlığı da bulunuyor.

Bernd Leno gidiyor mu?

Arsenal'da üst üste gelen kaleci hamlelerinin ardından gözler Bernd Leno'ya çevrildi.

2018 yazında Arsenal'a transfer olan Alman file bekçisinin sözleşmesi 2023'te bitecek ancak formasını da kaptıran Leno bu kaleci hamlelerinin ardından önümüzdeki yaz takımdan ayrılabilir.

Kaynak: NTVSPOR