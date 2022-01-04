Bir İngiliz kulübü daha satıldı

Premier Lig'de Newcastle United'ın Suudi Arabistanlılar tarafından 300 milyon sterlin'e devredilmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bir başka İngiliz kulübü Southampton'ın da büyük hissesi satıldı.

Southampton'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sports Republic adlı yatırımcı şirketin 100 milyon sterlin karşılığında kulübün büyük hissesini aldığı vurgulandı.

Sports Republic, spor ve eğlence endüstrisinde hizmet veren bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Londra'da Henrik Kraft ve Rasmus Ankersen tarafından kurulan şirketin en büyük yatırımcısı ise Sırp iş insanı Dragan Solak olarak biliniyor.

Kulüpte satın alma işleminin gerçekleşmesinin ardından azınlık hisseyi elinde bulunduran Katharina Liebherr'in kulüpteki görevini sürdüreceği ve ortakların birlikte yönetimi sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: NTVSPOR