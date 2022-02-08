Bir efsane daha futbolu bırakıyor

İngiliz takımlarından Tottenham Hotspur'la Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın eşiğinden dönen, lacivert-beyazlıların efsane futbolcusu Mousa Dembele futbolu bırakma kararı aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, Guangzhou City ile bir yıllık kontratının kaldığını ve bu süreyi tamamlamasının ardından emekliye ayrılacağını ifade etti.

Belçika takımlarından Beerschot altyapısında yetişen Dembele, Willem II, AZ Alkmaar ve Fulham formaları giydi. Tecrübeli isim 19 milyon Euro bedelle Fulham'dan Tottenham'a 2012 yılında transfer oldu.

Londra ekibinde 6,5 sezon geçiren Dembele 5 milyon Euro karşılığında Guangzhou City'ye transfer oldu.

Kariyeri boyunca 578 mücadelede forma giyen Mousa Dembele 62 gol atarken, 49 asist yaptı.