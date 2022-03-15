Bir başarı öyküsü: Omar Elabdellaoui yeniden milli takımda

Galatasaraylı Omar’a kulübünün ardından milli takım kapıları da açıldı. Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, 14 ay sonra sahalara dönmesinin ardından yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı. 30 yaşındaki defans oyuncusu, takımının Solvakya ve Emrenistan ile oynayacağı özel maçların kadrosunda yer aldı.

50. maç

Norveç Milli Takımı’nın sağ beki olan oyuncunun mart ayındaki maçlar için kadroya çağrılması bekleniyor. Norveç'te 49 maçı bulunan Omar bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımda 50. maçında boy göstermiş olacak.

Kaynak: NTVSPOR