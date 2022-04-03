Bir altın madalya da Murat Fırat'tan

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Murat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza ile karşılaştı.

Macar rakibini 3-1 yenen Murat, büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Böylece Türkiye'nin şampiyonadaki altın madalya sayısı 7'ye ulaştı.

Milli güreşçi, geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya almıştı.

Murat Fırat, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'u 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, final müsabakasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Benim için zorlu bir müsabakaydı, şükürler olsun ülkeme altın madalya kazandırdım. Dünya Şampiyonası'nda da hedefimiz şampiyonluk. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam, beni destekleyen herkese armağan olsun." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Murat Fırat'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 67 kiloda kürsünün zirvesinde çıkan milli güreşçi Murat Fırat için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, grekoromen stil 67 kilo finalinde Macar rakibi Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçimiz Murat Fırat'ı yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran sporcumuza, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."