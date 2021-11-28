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Bingöllü kızların atletizmdeki yeteneği okuldaki başarılarını da artırdı

Bingöl'de Vali Güner Orbay Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Veysel Anacur'un çabasıyla dezavantajlı, okula devam sıkıntısı ve derslerinde problem yaşayan kız öğrencilerden oluşan takım başarılarıyla dikkati çekiyor.

Spor 28.11.2021, 14:38
Bingöllü kızların atletizmdeki yeteneği okuldaki başarılarını da artırdı

Bingöl'de Vali Güner Orbay Ortaokulunda okuyan dezavantajlı, okula devam sıkıntısı ve derslerinde sorun yaşayan kız öğrencilerin atletizmdeki yeteneği derslerindeki başarısını da artırdı.

Vali Güner Orbay Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Veysel Anacur'un 2019 yılında dezavantajlı, okula devam sıkıntısı ve derslerinde problem yaşayan kız öğrencileri tespit etti. Söz konusu öğrencileri spora yönlendirmek için bir yarışma düzenleyen Anacur, öğrencilerin atletizmdeki yeteneğini keşfetti ve onların bu alanda yetişmesini sağladı. Anacur, yaklaşık 3 yıldır emek verdiği öğrencilerinin lisanslı sporcu olmasını sağladı.

Başarılarıyla göz dolduruyorlar

Okul ve Olimpiyat Spor Kulübü adına çeşitli yarışmalara katılan öğrenci Tülin Barut, Büşra Tekbaş, Gülya Güler, Merve Gezici ve Yağmur Akarbulut, ilde elde ettikleri başarıların yanı sıra bu yıl 23 Şubat'ta Osmaniye'de düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğü, mayıs ayında Gaziantep'te düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finali'nde Türkiye ikinciliği elde etmeyi başardı.

Kız öğrenciler, Atletizm Ankara İl Temsilciliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen ve 26 takımın mücadele ettiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Takım, Bingöl Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezinin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Spor sayesinde eğitimlerine de dört elle sarılan kız öğrenciler, gelecekte de milli takımında yer alarak, başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Sporla okula kazandırıldılar

Anacur, AA muhabirine, öğrencilerin spor sayesinde eğitime kazandırılması için 2019 yılında harekete geçtiğini söyledi.

Kız öğrencilerden oluşan takımı kurduktan sonra, devamsızlık yapan öğrencilerin okula düzenli gelmeye başladığını belirten Anacur, şöyle konuştu:

"Kızlarımızda maalesef maddi durumu iyi olmayan, okula düzenli devam etmedikleri için sınıfta kalanlar vardı. Bu şekilde topladık, çocukları bir araya getirdik. Onlar da atletizme gönül verdiler. Bizlerle beraber okulda takımımızı kurduk ve yarışlara katılmaya başladık. Çocukları heyecan ve stres nedeniyle önemli yarışmalara hazırlamanın kolay değil. Türkiye şampiyonu olduktan sonra daha fazla öz güven geldi ve yeteneklerinin farkına vardılar. Sporla birlikte okuldaki başarıları da arttı."

Bundan sonra bölgesel kros yarışmasına katılacaklarını ifade eden Anacur, "Sporcularımızın yaşları küçük olduğu için ülke dışına çıkamıyorlar. Gelecek adına Balkanlardan başlayıp, Avrupa, dünya ve olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızda bu yetenek var. İnşallah bu hedefi gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek." ifadelerini kullandı.

- 18 kilo verdi

Takımda yer alan 7. sınıf öğrencisi Tülin Barut (13) daha önce futsal ile ilgilendiğini, antrenör Anacur'un çabasıyla atletizme yöneldiğini anlattı.

"Kilolu olduğum için atletizme başlayamamıştım. Hırs yaptım, 58 kilodan 40 kiloya indim. Kendime inandım ve güvendim. Hiçbir şekilde pes etmemeyi öğrendim." diyen Barut, hedefinin ay yıldızlı forma giyerek, ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

7. sınıf öğrencisi Büşra Tekbaş ise sporun hayatını olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi. Atatürk'ü Anma Koşusu'nda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Tekbaş, "Tabii bunun sebebi hocamızdı. Okula gitmeyecektim. Hocamla tanıştıktan sonra kararım değişti. Hayalim ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek. Başarısını örnek aldığım sporcu da Usain Bolt'tur." diye konuştu.

Öğrenci Gülya Güler de başarı gösterdikçe imkanların da arttığını gördüklerini dile getirerek, atletizm sporunu çok sevdiğini, sporda başarılı olmak istediğini ifade etti. Güler, "Ay-yıldızlı formayı giyerek, Avrupa ve Balkanlar'da şampiyon olmayı hayal ediyorum." dedi.

#Bingöl #Güner Orbay
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